"طبكة سيارة" تتسبب باعتداء بالسكاكين وشروع بالقتل في الاعظمية

2024-06-30 21:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





تعرض مواطن لطعنات بالسكاكين من قبل شخصين

نتيجة ركن عجلته امام منزلهما في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد.

مصدر أمني أوضح إن شخصين قاما بالاعتداء على مواطن بالأسلحة البيضاء (السكاكين) بسبب ركن عجلته امام منزلهما في الكسرة بمنطقة الاعظمية، ما اسفر عن اصابة بجروح خطيرة.

وأضاف أن القوات الأمنية شكلت فريقاً وتمكنت من القاء القبض على أحد الجناة بعد متابعة كاميرات المراقبة ، فيما أشار الى انه منتسبا في الدفاع وقد تم إيداعه التوقيف وبدء التحقيق بالقضية.