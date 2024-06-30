تنسيق مستمر بين وزارة البيئة والمحافظات العراقية لتحسين واقعها البيئي

2024-06-30 21:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير البيئة، نزار آميدي، يوم الأحد، أن دوائر ومجالس حماية وتحسين البيئة في بغداد والمحافظات مستمرة بالتواصل مع الحكومات المحلية والمحافظين لدعمهم في كيفية إعداد وتنفيذ برامج معنية بالتحسين البيئي.

وقال آميدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن البنى التحتية الخاصة بالتحسين البيئي تعتبر من أولويات الحكومة الاتحادية، وذلك لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي والتصحر والجفاف.

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسينات ملموسة في جودة البيئة المحلية وتقليل التأثيرات السلبية لهذه التحديات.

وشدد على اهتمام الوزارة بتنمية الوعي البيئي لدى الإدارات المحلية والإدارات الثانوية، بالإضافة إلى الموظفين والكوادر العاملة في المحافظات.

وبين آميدي أن تفعيل برامج التحسين البيئي تأتي نظراً للحاجة الملحة لهذه المشاريع في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مستمرة لتعزيز القدرات المحلية وتنمية المعرفة البيئية.

ولفت إلى أن الوعي البيئي يشكل واجهة مهمة من واجهات عمل الوزارة، حيث يسهم في تغيير السلوك وتطوير منهجية العمل البيئي لدى الإدارات المحلية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأكد آميدي على أهمية الشراكة بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحسين الواقع البيئي في العراق، معرباً عن تفاؤله بأن هذه الشراكات ستؤدي إلى نتائج إيجابية ومستدامة.