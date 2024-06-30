2024-06-30 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

وصف رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء، علي الأسدي، سكوت بغداد وأربيل عن العمليات العسكرية التركية الجارية في محافظة دهوك، بأنه “صمت القبور”. وقال الأسدي، في تديونة تابعتها منصة “إيشان”: “يبدو أن الوطنية لدى بعض سياسيي بغداد، وكل سياسي الكرد في شمال العراق قد صمتت صمت القبور، أو أن ألسنتهم قد خرست، او أن لا […]

ظهرت المقالة وصفته بـ “صمت القبور”.. حركة الكعبي تهاجم بغداد وأربيل بشأن العمليات التركية في دهوك أولاً على ايشان.