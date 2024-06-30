استعدادا للزيارة الاربعينية.. تعرف على موعد اغلاق المزارع والمنتجعات السياحية في قضاء بلد

2024-06-30 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – صلاح الدين

كشف قائممقام قضاء بلد في محافظة صلاح الدين حيدر البلداوي، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، موعد اغلاق المزارع والمنتجعات السياحية استعدادا للزيارة الاربعينية.

وقال البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "جرى تغيير موعد اغلاق المزارع والمنتجعات السياحية في قضاء بلد وجعلها من الـ12 تموز المقبل ولغاية الـ19 منه استعدادا لإقامة الشعائر الحسينية".

وأضاف، إن "قرار الغلق جرى تعميمه على الأجهزة الأمنية لتنفيذه وفق التوقيتات المحددة"، مؤكدا أن "أي مخالفة سيتم التعامل معها فوراً وفق القانون".

وأوضح البلداوي، أن "القرار يعطي مرونة من اجل تنفيذ الأجهزة الأمنية لخططها في مسك المناطق وتأمين المواكب الحسينية في عموم مناطق القضاء".

يذكر ان موعد اغلاق المزارع والمنتجعات السياحية كان في 5 من تموز ولغاية 12 منه لكن تم تغييره بناءً على رؤية الحكومة المحلية.



