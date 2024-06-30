وزارة النقل تعلن إنجاز عملية التفويج العكسي للحجاج قبل موعدها المقرر بخمسة أيام

2024-06-30 22:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، عن اتمام عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام جواً وبراً، ونجاح خطتها لموسم الحج 1445هـ، التي انتهت قبل موعدها المقرر بخمسة ايام.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان غرفة العمليات المشكلة بتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وعضوية وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي وعدد من المسؤولين، أشرفت بشكل مباشر على عملية التفويج العكسي لضيوف الرحمن ضمن موسم الحج 1445هـ، بمشاركة تشكيلات الخطوط الجويةالعراقية وادارة المطارات والملاحة الجوية ونقل المسافرين والوفود.

وأضاف البيان، ان الخطوط الجوية العراقية نفذت آخر رحلة جوية مساء الاحد، حيث جرى نقل الحجاج من المملكة العربية السعودية الى أرض الوطن عبر مطار بغداد الدولي، قبل انتهاء الموعد المقرر لخطة التفويج العكسي بخمسة أيام، وهذه سابقة مهمة في عمل الناقل الوطني، مبينا ان خطة التفويج الجوي التي بدأت بتاريخ ٢١ حزيران، ولغاية ٣٠ من الشهر ذاته، شملت مطارات بغداد، البصرة، النجف الأشرف، كركوك، اربيل والسليمانية، وبواقع ١٠٨ رحلات جوية، بينما رحلات الذهاب وصل عددها الى ١٢٣ رحلة جوية من مختلف المطارات العراقية الى المملكة العربية السعودية.

وذكر، انه تم تنفيذ ٤٤ رحلة من مطار جدة الدولي، و٤٧ رحلة من مطار المدينة المنورة، و١٧ رحلة من مطار الطائف، باتجاه المطارات العراقية.

وتابع البيان، ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود خصصت ضمن خطة التفويج العكسي، التي استمرت خمسة ايام، ٢٤ باصا لإعادة ضيوف الرحمن الى أرض الوطن.

واكد البيان، ان الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية وبالتنسيق مع الجهات الساندة، لاسيما الهيئة العليا للحج والعمرة، بذلت جهودا استثنائية، من خلال تسخير جميع امكاناتها لخدمة الحجاج العراقيين، وذلك بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء، وإشراف مباشر من وزير النقل.

وطبقا للبيان، فان السيد الوزير تقدم بالشكر والامتنان لجميع التشكيلات التي صنعت هذا الإنجاز المهم، لما قدموه من جهود رسمت صورة مشرفة تليق بسمعة واسم العراق الحبيب.