بارزاني: ندعم رئيس مجلس القضاء الأعلى ونرفض الإساءة له

2024-06-30 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، دعمه لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فيما أعرب عن رفضه الإساءة إليه.وقال بارزاني في تدوينه على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نؤكد دعمنا ومساندتنا للقاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى"، مثمنا "جهوده الكبيرة وخدمته المخلصة للقضاء والوطن".وأعرب عن رفضه "لأي استهداف أو طعن او تصريح تمس سمعته أو تنال من مكانته".