نتائج مباريات اليوم في دوري النجوم

2024-06-30 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريقا نفط الوسط وأمانة بغداد الفوز فيما تعادل الحدود مع الكهرباء لحساب الجولة الـ(36) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " فريق الحدود تعادل مع نظيره الكهرباء من دون أهداف ، فيما تغلب فريق زاخو على نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد ، حيث تقدم نفط الوسط في الدقيقة (45) عن طريق ضرية جزاء نفذها بنجاح اللاعب سامر محسن ، وعادل داروين لوبيز لفريق زاخو في الدقيقة (90) قبل أن يضيف أحمد ناظم هدف الفوز لفريق زاخو في الدقيقة (5+90) ".وأضاف أن " فريق أمانة بغداد حقق الفوز على فريق كربلاء بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ،تقدم فريق امانة بغداد بالهدف الاول في الدقيقة (9) بواسطة لاعبه ارنيست تيري ، فيما عادل كريم بن عريف الكفة لفريق كربلاء في الدقيقة (43)،واضاف اللاعب رضا فاضل الهدف الثاني لفريق امانة بغداد في الدقيقة (72) من المباراة".وتابع: "وفي بقية مباريات اليوم تعادل الطلبة مع القاسم بهدف لكل منهما وتعادل نفط ميسان مع الكرخ بنفس النتيجة".