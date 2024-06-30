نتائج مباريات اليوم في دوري النجوم
2024-06-30 22:48:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
حقق فريقا نفط الوسط وأمانة بغداد الفوز فيما تعادل الحدود مع الكهرباء لحساب الجولة الـ(36) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " فريق الحدود تعادل مع نظيره الكهرباء من دون أهداف ، فيما تغلب فريق زاخو على نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد ، حيث تقدم نفط الوسط في الدقيقة (45) عن طريق ضرية جزاء نفذها بنجاح اللاعب سامر محسن ، وعادل داروين لوبيز لفريق زاخو في الدقيقة (90) قبل أن يضيف أحمد ناظم هدف الفوز لفريق زاخو في الدقيقة (5+90) ".
وأضاف أن " فريق أمانة بغداد حقق الفوز على فريق كربلاء بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ،تقدم فريق امانة بغداد بالهدف الاول في الدقيقة (9) بواسطة لاعبه ارنيست تيري ، فيما عادل كريم بن عريف الكفة لفريق كربلاء في الدقيقة (43)،واضاف اللاعب رضا فاضل الهدف الثاني لفريق امانة بغداد في الدقيقة (72) من المباراة".
وتابع: "وفي بقية مباريات اليوم تعادل الطلبة مع القاسم بهدف لكل منهما وتعادل نفط ميسان مع الكرخ بنفس النتيجة".
حقق فريقا نفط الوسط وأمانة بغداد الفوز فيما تعادل الحدود مع الكهرباء لحساب الجولة الـ(36) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " فريق الحدود تعادل مع نظيره الكهرباء من دون أهداف ، فيما تغلب فريق زاخو على نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد ، حيث تقدم نفط الوسط في الدقيقة (45) عن طريق ضرية جزاء نفذها بنجاح اللاعب سامر محسن ، وعادل داروين لوبيز لفريق زاخو في الدقيقة (90) قبل أن يضيف أحمد ناظم هدف الفوز لفريق زاخو في الدقيقة (5+90) ".
وأضاف أن " فريق أمانة بغداد حقق الفوز على فريق كربلاء بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ،تقدم فريق امانة بغداد بالهدف الاول في الدقيقة (9) بواسطة لاعبه ارنيست تيري ، فيما عادل كريم بن عريف الكفة لفريق كربلاء في الدقيقة (43)،واضاف اللاعب رضا فاضل الهدف الثاني لفريق امانة بغداد في الدقيقة (72) من المباراة".
وتابع: "وفي بقية مباريات اليوم تعادل الطلبة مع القاسم بهدف لكل منهما وتعادل نفط ميسان مع الكرخ بنفس النتيجة".