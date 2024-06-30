2024-06-30 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي الخرسانهشام السلمانعقدت اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الفرعية لدعم مشاركتها في بارالمبياد باريس 2024، فيما شددت على ضرورة التفاعل مع اللاعبين المؤهلين للدورة ودعمهم وتشجيعهم لتحقيق إنجازات وأوسمة.وذكر مدير المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية هشام السلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية عقدت ظهر اليوم، اجتماعاً خاصاً مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الفرعية برئاسة عقيل حميد وحضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية العراقية"، مبينا أن "الاجتماع ركز على ضرورة دعم اللجنة البارالمبية العراقية في مشاركتها القادمة في بارالمبياد باريس 2024، وضرورة التفاعل مع اللاعبين المؤهلين للدورة ودعمهم وتشجيعهم كي يحققوا للعراق إنجازات وأوسمة ملونة تليق بالعراق وتاريخه الرياضي الناصع ".وأضاف، أن "الاتحادات واللجان الفرعية مطالبة بدعم اللاعبين، ومشاركة ما يُنشر بإعلام اللجنة البارالمبية لأجل التعريف بأبطالنا الذاهبين الى باريس في آب المقبل".