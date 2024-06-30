شرطة الطاقة تعلن حصيلة عملياتها منذ بداية العام الجاري

2024-06-30 22:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية ، الأحد، حصيلة عملياتها منذ بداية العام الجاري. وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر نظمي الحسيني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن المديرية العامة لشرطة الطاقة مستمرة بتنفيذ الواجبات الموكلة إليها ، وتمكنت من خلال عملياتها منذ 1 كانون الثاني 2024 ولغاية 26 حزيران 2024 من ضبط 404 عجلات و32 وكرا لتهرب المشتقات، مبيناً أنه تم مصادرة المضبوطات وإحالتها حسب القانون. وأضاف الحسيني، أن كمية المشتقات النفطية المصادرة خلال هذه الفترة بلغت 11.882.430 مليون لتر ،لافتاً إلى أن عدد المتهمين بلغ 426 متهماً، ورصدنا محطة مخالفة واحدة. وتابع أن نسبة الحد من عمليات التهريب بلغت 98، كما لم نسجل أية خروقات على الأنابيب النفطية، وسبق وأن أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة إنهاء ملف تهريب النفط في العراق بالكامل.