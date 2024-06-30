أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز 5 تريليونات ريال في نهاية ايار

2024-06-30 22:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن ارتفاع إجمالي الموجودات الأصول للقطاع المصرفي في المملكة إلى أكثر من خمسة تريليونيات ريال بنهاية شهر أيار الماضي. وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك عن أيار، الصادرة الأحد 30 حزيران، أن إجمالي موجودات المصارف العاملة في السعودية وصل إلى 5.054 تريليون ريال بنهاية مايو مقابل نحو 4.951 تريليون ريال بنهاية أبريل نيسان بنسبة زيادة نحو 2.1. وتوزعت موجودات المصارف السعودية بنهاية مايو بين نحو 2.652 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، و556.9 مليار ريال مطلوبات المصارف من الحكومة، ونحو 162.6 مليار ريال مطلوبات من مؤسسات عامة غير مالية، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي. وارتفع مجموع صافي الموجودات الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي إلى نحو 1.683 تريليون ريال بنهاية مايو مقابل نحو 1.626 تريليون ريال في نهاية نيسان بزيادة نحو 3.47. وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي إلى نحو 1.668 تريليون ريال سعودي بنهاية مايو مقابل نحو 1.589 تريليون ريال في نهاية أبريل بزيادة 5. بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية إلى نحو 15.2 مليار ريال بنهاية مايو مقابل نحو 37.6 مليار ريال بنهاية أبريل، بنسبة تراجع 59.6.