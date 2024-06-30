الداخلية تعلن تنفيذ (23) مذكرة قبض بحق مطلوبين للقضاء في واسط

2024-06-30 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ (23) مذكرة قبض بحق متهمين مطلوبين للقضاء العراقي بقضايا مختلفة في محافظة واسط .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز قسم الشرطة القضائية ضمن قيادة شرطة واسط ألقت في غضون الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الساندة القبض على (23) متهما مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك خلال ممارسات أمنية أجريت في مناطق متفرقة من المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم، لينالوا جزاءهم العادل ."