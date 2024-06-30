بريمونتادا.. الانكليز إلى ربع النهائي لمواجهة سويسرا

2024-06-30 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا بعد تغلبه على منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف.

وأنقذ الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، منتخب بلاده من الخسارة أمام سلوفاكيا بهدف قاتل.

وسجل بيلينجهام، هدف تعادل إنجلترا في شباك سلوفاكيا، في الدقيقة 90+5، في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ملاعب ألمانيا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف بيلينجهام هو أكثر هدف متأخر لإنجلترا على الإطلاق في بطولة أمم أوروبا (94:34).

وبعد هدف التعادل ذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، حيث تمكن المهاجم الإنكليزي هاري كين من تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس لتستمر النتيجة نهاية المباراة ويتأهل الفريق الانلكيزي الذي سيواجه سويسرا في دور ربع النهائي من البطولة الاوروبية.