تعادلان ايجابيان في دوري نجوم العراق

2024-06-30 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، مواجهتان ضمن منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم عند الساعة السابعة والربع مساءً .

وتعادل فريق الطلبة مع ضيفه فريق القاسم بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفه في الدقيقة 49 عن طريق سيف الدين طاهر، وتمكن الطلبة من تعديل النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق محمد جواد.

وتعادل فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق الكرخ بنتيجة 1-1 وجرت المباراة على ملعب ميسان الاولمبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل اكرم رحيم هدف نفط ميسان بالدقيقة 90+2 ، وتمكن الكرخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+7 عن طريق اللاعب كايو.