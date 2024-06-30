2024-06-30 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يحل شهر تموز الذي يعتبره العراقيون ذروة فصل الصيف ومضربا للأمثال بدرجات الحرارة، إلا أن راصداً جويا يرى ان بداية الشهر ستكون طبيعية.

وقال الراصد الجوي واثق السلامي في تشرة توقعات جوية ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "التوقعات تشير الى بداية اعتيادية بدرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية ولا موجات حارة لغاية يوم الخميس مع استمرار هبوب الرياح الموسمية (البوارح)".

وأضاف أن "يوم الجمعة يطرا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مؤقتا تعود لتنخفض مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع أنه "بشكل عام خلال الثلث الاول ستكون الأجواء مقبولة ولاموجات حارة في حين تشير التوقعات الى تعمق مرتفع جوي شبه مداري خلال الثلث الثاني(موجة حر) قد اشرنا اليها سابقا والتحديثات الاخيرة حسب بيانات نموذج الطقس الأمريكي لا تزال ثابتة على هذا النحو (الخريطة المرفقة بالمنشور) وربما تكون هي الموجة الحارة الوحيدة خلال الشهر".