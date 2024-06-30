2024-06-30 23:06:06 - المصدر: منصة إيشان

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، إن هناك ضرورة لدمج الحشد الشعبي بمؤسسات الدولة، فيما أشار إلى أن الحزبية تؤثر على دوره وقراراته. وذكر الأعرجي، في تصريح لبرنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعته منصة “إيشان”: “أرى أن هناك ضرورة لأن يكون الحشد مؤسسة حقيقية من مؤسسات الدولة، عبر دمجه”. وأضاف، […]

ظهرت المقالة بهاء الأعرجي: هناك ضرورة لدمج الحشد الشعبي بمؤسسات الدولة.. “الحزبية” مؤثرة أولاً على ايشان.