2024-06-30 23:06:06 - المصدر: منصة إيشان

توعّدت تنسيقية المقاومة العراقية، الكيان المحتل، بتصعيد العمليات النوعية ضده إذا هاجم لبنان، واستهداف المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة، فيما أشارت إلى أن خط أنبوب نفط البصرة – عقبة، يعد نقطة البداية لإدخال العراق إلى مشروع يمتّد للتطبيع مع الكيان. وذكر إعلام التنسيقية في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “تنسيقية المقاومة العراقية اجتمعت إثر تهديدات […]

ظهرت المقالة مقاومة العراق تتوعّد الكيان: إذا هاجمتم لبنان سنصعّد عملياتنا ونستهدف مصالح أمريكا أولاً على ايشان.