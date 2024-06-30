خبير امني: ما حصل في سجن "التسفيرات" بالسليمانية "خلل وتقصير" من الجهات الأمنية

2024-06-30 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الأمني آراس عزيز، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، أن الشجار الذي حصل في سجن "التسفيرات" بالسليمانية يؤشر لخلل أمني.

وقال عزيز في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "هذه السجون وخاصة سجن التسفيرات يجب أن يكون مستوى الحماية والإجراءات فيه مشددة جدا".

وأضاف، إن "الشجار حتى لو كان بالأسلحة البيضاء يشير لوجود خلل، وتقصير من الجهات الأمنية المكلفة بحماية ذلك السجن، خاصة وأنه يضم مجموعة من المجرمين والمدانين في جرائم عديدة، بالتالي يجب أن تكون الحماية بشكل كبير لمنع أي خرق، لأنك تتعامل مع مدانين من الدرجة الأولى".

في وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإصابة نزيلين بجروح إثر شجار اندلع بالأسلحة البيضاء داخل سجن التسفيرات في محافظة السليمانية.

وقال المصدر بحسب وسائل إعلام كردية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "نزيلين اثنين أصيبا بجروح نتيجة اندلاع شجار استخدمت فيه الأسلحة البيضاء داخل سجن تسفيرات السليمانية".

وأضاف أن "النزيلين المصابين يبلغ احدهما من العمر 25 عامًا فيما يبلغ عمر الاخر 30 عاما"، مبينا انهما "أصيبا على يد أحد مراجعي السجن الذي قام بإخفاء سكين داخل الحذاء خلال مراجعته السجن قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحراس ".

وأوضح ان "المهاجم سبق وأن قتل أحد إخوته على يد النزيلين"، مؤكدا أن "المصابين في حالة صحية حرجة ويخضعان للعناية المركزة".