العراق يودع حزيران بموجاته الحارة.. كيف سيكون تموز؟

2024-06-30 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أوجز الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، حالة الطقس لشهر تموز المقبل مع انتهاء شهر حزيران وما شهده من موجات حارة، فيما أكد أن التوقعات تشير الى موجة حر وحيدة ستكون خلال الثلث الثاني من الشهر المقبل.

وقال السلامي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "اليوم سنودع شهر حزيران بما فيه من أجواء وغدا بداية شهر يوليو تموز والتوقعات تشير الى بداية اعتيادية بدرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية ولا موجات حارة لغاية يوم الخميس مع استمرار هبوب الرياح الموسمية (البوارح)".





وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون هناك ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة مؤقتا لتعود وتنخفض مطلع الأسبوع المقبل".

وبيّن أنه "بشكل عام خلال الثلث الأول ستكون الأجواء مقبولة ولا موجات حارة في حين تشير التوقعات الى تعمق مرتفع جوي شبه مداري خلال الثلث الثاني (موجة حر)، (قد اشرنا اليها سابقا) والتحديثات الأخيرة حسب بيانات نموذج الطقس الأمريكي لاتزال ثابتة على هذا النحو وربما تكون هي الموجة الحارة الوحيدة خلال الشهر".