أربيل تحتضن ندوة عن الاغنية التراثية الموصلية (صور)

2024-07-01 00:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، ندوة حول الاغنية التراثية الموصلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الندوة حملت عنوان "الاغنية التراثية الموصلية وأثرها في التراث العراقي" .

وقال الفنان الموصلي وسيم اسكندر الذي شارك في الندوة لوكالة شفق نيوز، إن "التراث في مدينة الموصل والعراق بشكل عام بحر عميق وفيه كنوز ثمينة جدا ، والأغنية الموصلية الشعبية هي ليست في نطاق ضيق كما يقول البعض حيث أن هناك الكثير من الأغاني المشهورة".

‏وأضاف أن "الأغاني الموصلية كثيرة جدا لكن جزءا منها لم يتم تسجيلها ولكنها موجودة وموثقة وأحاول في الوقت الحالي تسجيل هذه الأغاني لحماية هذا التراث لأن التراث الموصلي هو جزء من التراث العراقي".

ومن جانبها؛ قالت منار محمد (مشاركة في الندوة) لوكالة شفق نيوز ان " الندوة كانت جميلة جدا حيث تعرفنا من خلالها على التراث الغنائي الموصلي حيث أن الكثير من الأغاني والشخصيات الفنية كنا نجعلها ولكننا تعرفنا عليها من خلال هذه الندوة".

‏وتضمنت الندوة عرض العديد من الأغاني الموصلية القديمة ومناقشة تأثير التراث الغنائي الموصلي على التراث الغنائي العراقي بشكل عام.

‏وأقيمت الندوة من قبل قصر الثقافة والفنون في مدينة أربيل.