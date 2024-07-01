إسبانيا تتغلب على جورجيا لتواجه ألمانيا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا

2024-07-01 00:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أحرزت اسبانيا فوزرا ساحقا على جورجيا بأربعة اهداف مقابل هدف سجل بالخطأ في اطار منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة في ألمانيا، مساء اليوم الأحد (30 حزيران 2024).

وبهذه النتيجة يصعد المنتخب الإسباني رسميًا لدور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بينما يودع منتخب جورجيا البطولة القارية.

وافتتح منتخب جورجيا أهداف المباراة ضد منتخب إسبانيا في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، عن طريق المدافع روبين لو نورماند بالخطأ في مرماه.

وأحرز المنتخب الإسباني هدف التعادل في شباك منتخب جورجيا، عن طريق اللاعب رودري في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء.

وسجل المنتخب الإسباني الهدف الثاني في شباك نظيره منتخب جورجيا، عن طريق اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من لامين يامال.

وأضاف نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا، الهدف الثالث ضد منتخب جورجيا في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني.

وسوف يلتقى منتخب إسبانيا ضد ألمانيا يوم الجمعة 5 تموز، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق المنتخب الإسباني رقما تاريخيا، خلال مواجهة جورجيا بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، حيث أطلق المنتخب الإسباني في الشوط الأول 17 تسديدة مقابل اثنتين فقط لمنتخب جورجيا.

وأضافت الشبكة: "هذا أكبر فارق في التسديدات (15) في كأس الأمم الأوروبية على الإطلاق منذ عام 1980، بجانب مباراة هولندا ضد لاتفيا في عام 2004".