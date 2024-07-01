2024-07-01 01:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، بعد الفوز على نظيره منتخب جورجيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.

وضرب منتخب إسبانيا موعدًا ناريًا في دور ربع النهائي مع منتخب ألمانيا –المستضيف- الذي هزم الدنمارك 2-0، في دور ثمن النهائي.

سيطر المنتخب الإسباني على مجريات اللعب طوال الربع الساعة الأولى من اللقاء، وسط تراجع دفاعي واضح من لاعبي جورجيا، لكن لم يسفر الضغط عن تهديد حقيقي على مرمى مامارداشفيلي، حارس مرمى جورجيا.

وافتتح منتخب جورجيا شريط أهداف المباراة في الدقيقة 18، عن طريق المدافع لو نورماند بالخطأ في مرماه بعد ضغط قوي من الجناح الجورجي كفارتسخيليا.

وأدرك متوسط الميدان رودري هدف التعادل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لشباك حارس منتخب جورجيا.

وأحرز فابيان رويز الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 51 من عمر المباراة؛ حيث حول عرضية لامين يامال المتقنة إلى مرمى منتخب جورجيا بضربة رأس قوية.

وعزز الشاب نيكو ويليامز النتيجة لصالح منتخب إسبانيا؛ بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد مرور جيد من الدفاع الجورجي، ثم سدد كرة قوية داخل الشباك، معلنًا عن الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

وقتل داني أولمو أحلام منتخب جورجيا بعد تسجيل الهدف الرابع لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 83، بعد تسديدة متقنة من على مشارف منطقة الجزاء، وسط استسلام تام من دفاعات جورجيا.