وزير البيئة: البنى التحتية الخاصة بالتحسين البيئي تعتبر من أولويات الحكومة

2024-07-01 01:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير البيئة نزار ئاميدي، أن هناك تنسيق مع الحكومات المحلية لاجل تنفيذ برامج ومشاريع تسهم بالتحسين البيئي في المحافظات، فيما أشار إلى أن البنى التحتية الخاصة بالتحسين البيئي تعتبر من أولويات الحكومة.وقال ئاميدي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "دوائر البيئة في بغداد والمحافظات ومجالس حماية وتحسين البيئة مستمرة في التفاعل والتواصل مع الحكومات المحلية والمحافظين لدعم الإدارات المحلية في كيفية إعداد وتنفيذ برامج معنية بالتحسين البيئي".وأشار ئاميدي إلى أن "البنى التحتية الخاصة بالتحسين البيئي تعتبر من أولويات الحكومة الاتحادية، وذلك لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي والتصحر والجفاف"، مشددا على أن "هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسينات ملموسة في جودة البيئة المحلية وتقليل التأثيرات السلبية لهذه التحديات."وأكد ئاميدي على "اهتمام الوزارة بتنمية الوعي البيئي لدى الإدارات المحلية والإدارات الثانوية، بالإضافة إلى الموظفين والكوادر العاملة في المحافظات"، مبينا إن "تفعيل برامج التحسين البيئي تاتي نظرًا للحاجة الملحة لهذه المشاريع في المرحلة الحالية".وأشار إلى أن "هناك جهودًا مستمرة لتعزيز القدرات المحلية وتنمية المعرفة البيئية."وأوضح وزير البيئة أن "الوعي البيئي يشكل واجهة مهمة من واجهات عمل الوزارة، حيث يسهم في تغيير السلوك وتطوير منهجية العمل البيئي لدى الإدارات المحلية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص".وأكد على "أهمية الشراكة بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحسين الواقع البيئي في العراق"، معربًا عن "تفاؤله بأن هذه الشراكات ستؤدي إلى نتائج إيجابية ومستدامة".