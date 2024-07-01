اليوم.. خمس مواجهات في ختام الجولة 36 لدوري نجوم العراق

2024-07-01 09:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين، خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك في العاصمة بغداد والسليمانية ودهوك والبصرة والنجف .

‏وتجري مباراة واحدة عند الساعة 5:00 عصراً على ملعب السليمانية بين فريقي نادي نوروز وضيفه نادي الزوراء.

‏بينما تقام مباراتان عند الساعة 7:15 مساءً، تجمع الأولى فريقا نادي دهوك وضيفه نادي الميناء وتجري المباراة على ملعب الأول .

‏بينما يستضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مباراة فريق اصحاب الارض نفط البصرة وضيفه فريق النفط .

‏وتقام مباراتان عند الساعة 9:30 مساءً تجمع الأولى فريق القوة الجوية وضيفه فريق أربيل، وتجري المباراة على ملعب الشعب الدولي.

‏ويختتم مباريات الجولة 36 فريقا نادي النجف وضيفه نادي الشرطة وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي .