اليوم.. خمس مواجهات في ختام الجولة 36 لدوري نجوم العراق
2024-07-01 09:06:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين، خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك في العاصمة بغداد والسليمانية ودهوك والبصرة والنجف .
وتجري مباراة واحدة عند الساعة 5:00 عصراً على ملعب السليمانية بين فريقي نادي نوروز وضيفه نادي الزوراء.
بينما تقام مباراتان عند الساعة 7:15 مساءً، تجمع الأولى فريقا نادي دهوك وضيفه نادي الميناء وتجري المباراة على ملعب الأول .
بينما يستضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مباراة فريق اصحاب الارض نفط البصرة وضيفه فريق النفط .
وتقام مباراتان عند الساعة 9:30 مساءً تجمع الأولى فريق القوة الجوية وضيفه فريق أربيل، وتجري المباراة على ملعب الشعب الدولي.
ويختتم مباريات الجولة 36 فريقا نادي النجف وضيفه نادي الشرطة وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي .