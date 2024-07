2024-07-01 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

تصدرت مدينة الناصرية العراقية قائمة المدن الأكثر حرارة في البلاد، وحلت في المرتبة الثامنة عالمياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لمؤشر محطة بلاسيرفيلي الأمريكي. وأشارت بيانات المحطة إلى أن 15 مدينة حول العالم سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، إلا أن الناصرية تفوقت على جميع...

