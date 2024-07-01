الداخلية العراقية تصدر "لأول مرة" بطاقة وطنية ملونة غير قابلة للتزوير.. فيديو وصور

2024-07-01 09:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الإثنين، افتتاح مصنع لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن المصنع يصدر بطاقة "ملوّنة" لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال الشمري في تصريح مصور، ورد لوكالة شفق نيوز، على هامش افتتاحه المصنع، إن "صندوق الشهداء والمديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالاشتراك مع شركة فيردروس الالمانية، حققوا انجازا كبيرا اليوم من خلال اصدار بطاقة وطنية موحدة ملوّنة وهي المرة الأولى في تاريخ العراق".

وأضاف، أن "المشروع سيؤمن السرعة في إنجاز وطبع البطاقة الوطنية الموحدة الملونة التي تحتوي على علامات أمنية غير قابلة للتزوير، لأن البطاقة ستطبع داخل العراق وليس في المانيا".

واشار الشمري الى "إصدار أكثر من 39 مليون بطاقة وطنية موحدة"، مبيناً أن "هذا المعمل سينهي الازمة".