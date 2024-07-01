2024-07-01 09:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الاثنين، ان العراق احتل المرتبة 98 على مستوى العالم والخامسة عربيا بين أسعد الدول.

واضاف الغراوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان مؤشر السعادة العالمي يعتمد مرتبة الدولة بناء على مؤشرات متنوعة مثل الناتج المحلي للفرد، دعم الرعاية الاجتماعية، متوسط العمر الصحي المتوقع، حرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة، كرم عامة السكان، وتصورات مستويات الفساد.

واضاف انه وفقا لتقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2024، فقد تصدرت فنلندا القائمة بمجموع نقاط سعادة قدره 95.67، تلتها الدنمارك وأيسلندا، بينما كانت المراكز الأخيرة في التصنيف الإجمالي لأقل مستويات السعادة محتلة بلدان ليسوتو، الكويت، تركمانستان، وليبيا.

واضاف الغراوي، أن العراق يحتل المركز الخامس عربيا بنقاط سعادة تبلغ 72.95. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنقاط 87.43، تلتها السعودية والبحرين والجزائر.

ودعا الغراوي، الحكومة الى تشكيل الهيئة الوطنية للسعادة ترتبط برئاسة الوزراء وتكون مسؤولة عن قياس مؤشرات نجاح الحكومة في سعادة المواطن من خلال تأمين متطلبات العيش الكريم والخدمات وحقوق الانسان .