مصرع رجل وامرأة وإصابة آخرين بحادثي سير مروعين في ديالى وبغداد

2024-07-01 09:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي مدني مصرعه وأصيب آخر بجروح بليغة في حادث مروري مروع وقع فجر اليوم الاثنين، على طريق خانقين-كلار شمال شرقي ديالى.

وأفاد مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث نتج عن تصادم بين مركبتين على الطريق الذي يُعد من الطرق الحيوية في المنطقة.

ووفقاً لشهود عيان، فإن السرعة الزائدة وعدم الانتباه كانا من الأسباب الرئيسية وراء الحادث.

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بمصرع امرأة وإصابة سبعة أشخاص نتيجة حادث سير مروع أدى لانقلاب عجلة تقلهم بالقرب من مطعم البركة ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمال العاصمة.