مجلس بغداد عن صلاحية البضائع تحت الشمس: مهمة الصحة والعمليات.. لكننا نتابع

2024-07-01 10:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، انه يتابع تكثيف حملات التفتيش على محلات الغذائية والمطاعم، للتحقق من مدى مراعاة عمليات الخزن الصحيحة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما اشار الى انها من مهام الصحة وقيادة عمليات بغداد.

وقالت عضو اللجنة نورا الجحيشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارة الصحة أصدرت توجيهات الى كافة أصحاب الأسواق الغذائية من اجل حفظ المواد في أماكن بعيدة عن اشعة الشمس المباشرة، لضمان عدم تعرضها للتلف مما يتسبب باضرار صحية للمواطنين".

وبينت الجحيشي انه "هناك ضرورة لتكثيف حملات المراقبة على كافة الأسواق الغذائية والمطاعم في العاصمة بغداد وهذا الامر من صلاحيات وزارة الصحة وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، ونحن في مجلس بغداد نتابع ذلك ودائما نشدد على تكثيف تلك الحملات، لمنع بيع المواد الغذائية التالفة بسبب الحرارة او منتهية الصلاحية".

وكانت وزارة الصحة، قد وجهت اصحاب مخازن الاغذية والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والمياه والعصائر بمراعاة طرق الخزن بدرجات حرارة مناسبة ومنع ترك عبوات الماء والعصائر معرضة للشمس على الارصفة، بالتزامن مع تعرض البلاد لموجات حر شديدة.