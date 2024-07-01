2024-07-01 10:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن انتهاء التفويج العكسي للحجاج بالتزامن مع وصول آخر رحلة جويّة الى الأراضي العراقية.

وذكر المكتب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استناداً إلى التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتشكيل غرفة العمليات الخاصة بتسريع إعادة حجاج بيت الله الحرام إلى البلاد، بعد انتهاء موسم الحج، اكتملت، ولله الحمد اليوم عملية التفويج العكسية للحجاج بوصول آخر رحلة جوية عائدة لأرض الوطن".

وأضاف انه "وبذلك انتهت مهمة التفويج العكسية قبل خمسة أيام عن الموعد المرسوم في خطة غرفة العمليات، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية، نتيجة عمل الغرفة لزيادة الرحلات وفتح مسارات طيران جديدة".

وتابع المكتب ان "رئيس مجلس الوزراء يثمن جهود جميع العاملين في غرفة عمليات إعادة الحجاج، لحرصهم على إنجاز المهمة بأسرع وقت"، متمنياً "لهم وللهيأة العليا للحج والعمرة برئيسها وكوادرها، مزيداً من النجاح والتفوق والارتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام".