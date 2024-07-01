2024-07-01 10:30:06 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الاثنين، إن العراق احتل المرتبة 98 على مستوى العالم والخامسة عربيا بين أسعد الدول. واضاف الغراوي، في بيان، ان “مؤشر السعادة العالمي يعتمد مرتبة الدولة بناء على مؤشرات متنوعة مثل الناتج المحلي للفرد، دعم الرعاية الاجتماعية، متوسط العمر الصحي المتوقع، حرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة، كرم […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي: العراق خامس أسعد دولة عربيا أولاً على ايشان.