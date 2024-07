2024-07-01 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية تربية ذي قار اليوم عن بدء استلام اعتراضات الطلبة على نتائج امتحانات مرحلة الثالث المتوسط. وأوضح مدير قسم الامتحانات في المديرية وليد غياض في تصريح لشبكة اخبار الناصرية أن الطلبة الراغبين في تقديم اعتراض يمكنهم التوجه إلى إدارة مدرستهم وتقديم طلب الاعتراض مع رسم قدره ثلاثة...

The post تربية ذي قار تفتح باب الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط appeared first on شبكة اخبار الناصرية.