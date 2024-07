آبل تقترب من عقد شراكة مع جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي

2024-07-01 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن آبل على وشك عقد شراكة مع جوجل للاستفادة من تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تلك الشراكة قد تُعلن رسميًا بحلول خريف العام الجاري. وقدمت آبل للمستخدمين مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي باسم “Apple Intelligence”، مع إعلان إدماج روبوت ChatGPT في المساعد الصوتي...

