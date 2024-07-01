رئيس الوزراء يثمن جهود جميع العاملين في غرفة عمليات إعادة الحجاج

2024-07-01 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال المكتب لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، إن مهمة التفويج العكسي للحجاج انتهت خلال 5 أيام فقط، مشيراً إلى أن ذلك لم يتحقق خلال السنوات الماضية. وذكر مكتب السوداني في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه استناداً إلى التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتشكيل غرفة العمليات الخاصة بتسريع إعادة حجاج بيت الله الحرام إلى البلاد، بعد انتهاء موسم الحج، اكتملت، ولله الحمد اليوم عملية التفويج العكسية للحجاج بوصول آخر رحلة جوية عائدة لأرض الوطن. وأضاف: لتنتهي بذلك مهمة التفويج العكسية قبل خمسة أيام عن الموعد المرسوم في خطة غرفة العمليات، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية، نتيجة عمل الغرفة لزيادة الرحلات وفتح مسارات طيران جديدة. وتابع قائلاً: يثمن رئيس مجلس الوزراء جهود جميع العاملين في غرفة عمليات إعادة الحجاج، لحرصهم على إنجاز المهمة بأسرع وقت، متمنياً لهم وللهيأة العليا للحج والعمرة برئيسها وكوادرها، مزيداً من النجاح والتفوق والارتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام.