أبرزها قمة الشرطة والنجف.. خمس مواجهات بختام الجولة الـ 36 لدوري النجوم

2024-07-01 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تختتم اليوم الاثنين، مباريات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين بإقامة خمس مواجهات تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات.

ويخوض الشرطة رحلة محفوفة بالمخاطر إلى محافظة النجف، من أجل ملاقاة أهل الــدار، في مواجهة لن تكون سهلة على الطرفين،

ويدرك القيثارة أن فوزه في لقاء اليوم سيكون مفتاح إحراز اللقب للموسم الثالث توالياً، إلا أن مهمته ستكون في غاية الصعوبة وهو يواجه النجف الذي يقدم أفضل عروضه الكروية تحت قيادة المدرب عبد الغني شهد. وفي حال تفوقه على غزلان البادية، سيضع الأخضر اليد الأولى على درع الدوري، مع تبقي مباراتين له أمام دهوك والزوراء. من جانبه يأمل النجف إيقاف نجاحات المتصدر، من خلال حصد النقاط الثلاث التي تؤهله للاستمرار في المربع الذهبي.

وفي مباراة ثانية يبحث الجوية عن فوز جديد أمام أربيل، من أجل التمسك بحظوظه في نيل اللقب، بدوره يتطلع الزوراء إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفاً على نوروز. وعلى الجانب الآخر يرفع ممثل محافظة السليمانية شعار التعويض، عقب خسارته الأخيرة أمام الكرخ، ولذلك فهو يعول على عاملي الأرض والجمهور بغية استعادة التوازن.

وفي بقية لقاءات اليوم، يلعب دهوك أمام الميناء، ويستضيف نفط البصرة نظيره النفط.