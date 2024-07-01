اليوم.. بلجيكا لرد الدين امام فرنسا والبرتغال لتفادي مفاجآت سلوفينيا في اليورو

2024-07-01 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تستكمل منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مساء اليوم الاثنين، بمواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي فرنسا وبلجيكا.

وتسعى بلجيكا إلى ردّ الدين لفرنسا في لقائهما اليوم، وإثبات نفسها بعد أداء أقل من المتوقع في دور المجموعات، تماماً كجارتها.

كما يخوض منتخب البرتغال اختبارًا جديدًا أمام سلوفينيا في نفس الدور أيضًا.

وتطمح البرتغال للدفاع عن «كبريائها» أمام منتخب سلوفينيا المتواضع الذي في حال حقق المفاجأة وفاز في لقاء اليوم، ستكون ضربة قاسية لقائد البرتغال، كريستيانو رونالدو، وهو يخوض آخر بطولة كبرى في مشواره، إلى جانب مدربه الإسباني، روبرتو مارتينيس الذي تعرض لانتقادات شديدة ، بسبب إصراره على طريقة اللعب (3-5-2) التي لم تحقق أي نجاح يذكر.