2024-07-01 10:36:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق منتخب إسبانيا، فوزا ساحقا 4-1 على جورجيا، ، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية، وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن منتخب إسبانيا سدد 35 مرة على مرمى جورجيا، وهو أفضل سجل للماتادور في مباراة واحدة ببطولة كبرى (كأس العالم أو اليورو) منذ عام 1980 على الأقل.وأضافت الشبكة "هذه رابع أفضل مباراة للمنتخب الإسباني في تاريخه بالأدوار الإقصائية لهذه البطولات".وبعد هذا الانتصار، سيواجه المنتخب الإسباني نظيره الألماني صاحب الأرض، في ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل.