استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل اليوم

2024-07-01 11:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب استقراراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح اليوم الاثنين.

وفي بغداد، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة في شارع النهر كانت ثابتة صباح اليوم، حيث سجلت أسعار بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 479 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 475 الف دينار.

أما بالنسبة للذهب العراقي، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 بلغ 449 الف دينار وسعر الشراء 445 الف دينار.

وللبيع بالمفرد في محال الصاغة ببغداد، تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 480 الف دينار، و490 الف دينار، بينما تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب العراقي بين 450 الف دينار و460 الف دينار.

أما في أربيل، فقد استقرت أسعار الذهب أيضاً، حيث سجل الذهب عيار 24 بيعاً بسعر 560 الف دينار، في حين بلغ سعر الذهب عيار 21 للبيع 490 الف دينار، وسعر بيع الذهب عيار 18 بلغ 420 الف دينار.