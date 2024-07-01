المراهق يامال يحقق رقما قياسيا جديدا في اليورو

2024-07-01 11:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن تحقيق لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، رقما قياسيا جديدا خلال المباراة مع جورجيا، أمس الأحد، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وبحسب صحيفة "آس" الاسبانية، فإن "يامال أصبح اللاعب الأصغر سنا الذي يشارك في مباراة إقصائية باليورو، وهو في عمر 16 عامًا و353 يوما".

وأضافت انه "وبهذا الإنجاز، تفوق يامال على جود بيلينغهام، الذي حقق الرقم القياسي السابق في فوز إنكلترا 4-0 على أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020، بعمر 18 عاما و4 أيام، متجاوزا بيدري وموسيالا".

وسجل رباعية منتخب إسبانيا في جورجيا، رودري، فابيان رويز، نيكو ويليامز وداني أولمو في الدقائق 39، 51، 75 و83.

بينما سجل هدف جورجيا الوحيد، روبن لي نورمان مدافع إسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.

وبعد هذا الانتصار، سيواجه المنتخب الإسباني نظيره الألماني صاحب الأرض، في ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل.

المصدر كووورة