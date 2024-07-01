العراق يعلن وصول آخر رحلة جوية لحجاجه القادمين من السعودية

2024-07-01 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، وصول آخر رحلة جوية لحجاجه القادمين من السعودية.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اكتملت اليوم عملية التفويج العكسية للحجاج بوصول آخر رحلة جوية عائدة لأرض الوطن، لتنتهي بذلك مهمة التفويج العكسية قبل خمسة أيام عن الموعد المرسوم في خطة غرفة العمليات، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية، نتيجة عمل الغرفة لزيادة الرحلات وفتح مسارات طيران جديدة".

وأعلنت اللجنة العليا لتأمين تفويج حجاج بيت الله الحرام، يوم الخميس 27 حزيران 2024، انتهاء عملية التفويج العكسي البري بنجاح دون أي حادث يذكر.