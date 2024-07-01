سرايا القدس تقصف إسرائيل من غزة

2024-07-01 12:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين عن إطلاق عشرين مقذوفاً من جنوب قطاع غزة على أراضي اسرائيل من دون تسجيل إصابات، فيما تبنت سرايا القدس الهجوم. واكد الجيش في بيان صد حوالى عشرين مقذوفا أطلقت من قطاع خان يونس، مشيرا الى اعتراض عدد من المقذوفات وسقط بعضها في جنوب إسرائيل، مبينا ان الجيش الاسرائيلي استهدف مصدر النيران. من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان قصف مواقع إسرائيلية في غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية مركّزة رداً على جرائم اسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وتقاتل حركتا حماس والجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر،