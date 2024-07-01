الف جندي تركي يتمركزون في دهوك

2024-07-01 12:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

تستقدم تركيا يوما بعد يوم المزيد من القوات والآليات العسكرية إلى إقليم كوردستان، وأقامت نقاط تفتيش في قرى حدودية ضمن محافظة دهوك، وتُحقق في هُويات المارين في تلك المنطقة. استمرارا للعمليات العسكرية والتوغلات التركية في عمق أراضي اقليم كوردستان العراق، أطلق الجيش التركي منذ اسبوعين، استراتيجية جديدة للسيطرة بشكل أوسع على مناطق في الإقليم ضمن محافظة دهوك، وأرسل 300 دبابة إلى القرى لتعزيز القواعد العسكرية التي بناها، في أواخر كانون الثاني من هذا العام، والتي يتمركز فيها نحو ألف جندي. وبحسب المعلومات، يقيم الجيش التركي نقاط تفتيش بين قريتين في محافظة دهوك منذ 25 حزيران ويحقق في هويات المتجولين بالمنطقة