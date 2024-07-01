2024-07-01 12:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى “بدأت تضغط بشكل علني” على الرئيس جو بايدن، للانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وترك المجال لمرشح ديمقراطي آخر يكون قادرا على منافسة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي يبدو أنه استطاع أن يسجل الكثير من النقاط في المناظرة الرئاسية الأولى. ووفقا للموقع، فإن “الأداء […]

ظهرت المقالة كبرى وسائل الإعلام الأمريكي تضغط على بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة أولاً على ايشان.