2024-07-01 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

عقد الأمينُ العامّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم محمد فرحان، اليوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً مع ممثلِ السفارة الفرنسيّة في بغداد «باسكال روز» في مقرِّ الاتحاد

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الأمين العام وممثل السفارة الفرنسية ناقشا العديدَ من القضايا التي تخص جوانبَ الارتقاء الفنيّ بعملِ الكرة النسويّة في عموم البلاد، والاهتمام بالملاكاتِ التدريبية، وملف فرق الفئات العمريّة بالأنديةِ والمنتخباتِ والدوريات الخاصة بالسيدات، وتوسيع القاعدة".

وحضر الاجتماع رئيسُ اللجنة الفنيّة والتطوير في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم/ وكالةً الدكتور وسام نجيب صليوه، ورئيسة اللجنة النسويّة الدكتورة نبراس كامل وعضو اللجنة وهاد مصطفى.