الدفاع المدني تخمد حريقا بمخازن وتنقذ 9 أخرى مجاورة وسط بغداد

2024-07-01 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن اخماد حادث حريق داخل احد المخازن، وإنقاذ 9 أخرى مجاورة له بمنطقة النهضة وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرقها اخمدت حادث حريق اندلع داخل جملون مشيد من ألواح (الجينكو) مخالف لتعليمات السلامة متخذ كمخزن للدراجات النارية واسطوانات غاز القداحات شديد الاشتعال فوضوي متنوع الخزين يفتقر الى ادنى شروط السلامة ومتطلبات الدفاع في منطقة النهضة شارع الظلال وسط بغداد ".

واضافت أن "فرقها استنفرت وطوقت النيران في المجملون المحترق وأبعدت خطر انتشار الحريق، والسيطرة وانقاذ (9) جملونات ملاصقة مملوءة بالبضائع المتنوعة وايضا المخالفة لشروط السلامة"، مبينة أنه "تم إحالتها إلى الجهات القضائية حسب قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013".

وطالبت المديرية بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم تحذيراتها السابقة".