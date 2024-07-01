الداخلية العراقية وكوردستان يعلنان القبض على المتورطين بحوادث حرائق أربيل وكركوك

2024-07-01 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، يوم الإثنين، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "إلقاء القبض على المتورطين كان بعملية نوعية وبمتابعة دقيقة وجهود استثنائية وتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في الاقليم"، مبيناً أنهم "ينتمون الى حزب العمال الكوردستاني".

وردّا على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، قال ميري، إن "عدد الملقى القبض عليهم 3 أشخاص وهم قيد الاحتجاز والتحقيق في وكالة الاستخبارات الاتحادية وستتم محاكمتهم".

وتابع، أن "عملية القاء القبض تمت بتنسيق عالي المستوى حيث تم القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك ومتهم آخر في محافظة ديالى".

وفي التفاصيل يروي العميد ميري، أنه "بعد حصول الحرائق في كركوك ودهوك وأربيل تم تشكيل فريق عمل باشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري".

ويضيف، أن "الحرائق كانت تجري بطريقة يصعب كشفها من خلال وضع عجينة بعلب حلويات لا تشتعل بشكل مباشر إنما بعد ساعات"، مبيناً ان "الخسائر تقدر ملايين الدولارات".

ولفت الى ان فريق "العمل توصل إلى خيوط الجريمة وبعملية نوعية القى القبض على المتورطين، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف". ولفت الى "ضبط مواد كيماوية بحوزتهم تستخدم في حرق الأسواق والمولات".

وبحسب اعترافات المتورطين، فأنهم "يخططون لاستهداف دولتين جارتين للعراق، كما كانوا يخططون "لاستهداف خط نقل النفط (جيهان).

كما اشار العميد ميري الى أنهم "كانوا يخططون لاستهداف الأسواق في مدينة الصدر والشورجة ومناطق اخرى وايضاً استهداف مناطق وخطوط نقل الكهرباء في أربيل".