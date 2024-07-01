العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر تموز

2024-07-01 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إطلاق راتب الإعانة الاجتماعية لشهر تموز الحالي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أطلقت اليوم الاعانة الاجتماعية لشهر تموز الحالي، ولأكثر من مليونين و(129) ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (465) مليار دينار"، داعياً "الاسر الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم".

واشار الى ان"عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ اكثر من مليون و(558) ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (377) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (570) ألف اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من(87) مليار دينار".