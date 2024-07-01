الحمى النزفية تلاحق قصاب بغدادي في اربيل

2024-07-01 12:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

سجلت محافظة أربيل إصابة جديدة لمواطن من بغداد بالحمى النزفية.

وقال مصدر طبي ان المحافظة سجلت إصابة جديدة بالحمى النزفية لشخص من أهالي بغداد وظهرت عليه أعراض الحمى والالتهابات والضعف الجسدي.

وأضاف أن المصاب يبلغ من العمر 41 سنة ويعمل جزاراً جاء إلى أربيل لإجراء الفحوصات ومراجعة طبيب متخصص للتعرف على حالته المرضية.

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 حالات مشتبه إصابتها بالحمى النزفية لكن بانتظار نتائج الفحص النهائية.



