كوريا الشمالية تعدم شابا علنا والسبب!.. سماع 70 إغنية ومشاهدة 3 إفلام جنوبية

2024-07-01 12:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أُعـ.ـدم كوري شمالي يبلغ من العمر 22 عامًا علنًا لأنه شاهد وشارك أفلامًا وموسيقى كورية جنوبية.

حيث أعدم الشاب من مقاطعة جنوب هوانغهاي عام 2022 بسبب استماعه إلى 70 أغنية كورية جنوبية ومشاهدة ثلاثة أفلام وتوزيعها وهو ما يمثل انتهاكاً لقانون كوريا الشمالية وفق تبنيه عام 2020 يحظر الأيديولوجية والثقافة الرجعية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل الواقعة المذكورة في تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2024، الذي أصدرته وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، وشمل شهادات 649 منشقا كوريا شماليا ، حيث تضمن التقرير تفاصيل الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الكورية الشمالية، للسيطرة على تدفق المعلومات الخارجية، وخصوصا تلك التي تستهدف الشباب.