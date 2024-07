2024-07-01 12:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: دعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار، اليوم الاثنين، جميع المتواجدين من العرب والأجانب داخل المحافظة إلى تصحيح أوضاعهم القانونية ابتداءً من شهر تموز الحالي وحتى شهر أيلول المقبل. ووجهت المديرية الدعوة بشكل خاص للمتعاقدين مع المؤسسات الحكومية والعاملين في الشركات الاتحادية والقطاع الخاص، بالإضافة...

The post إقامة ذي قار تدعو العرب والأجانب لتصحيح أوضاعهم القانونية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.