شبكة اخبار الناصرية:استقبلت وحدة الخدج في مستشفى بنت الهدى التعليمي للنسائية والأطفال 377 مولوداً خلال شهر مايو الماضي. وأوضح مدير المستشفى الصيدلاني حسام هادي الموسوي في بيان رسمي تلقته شبكة اخبار الناصريةأن إجمالي عدد المواليد الذكور بلغ 215 مولوداً، بينما بلغ عدد الإناث 162 مولودة. واكد ان الوحدة تستقبل مختلف...

